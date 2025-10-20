Україна

Керманич Колоса прокоментував поразку від ЛНЗ.

Напередодні ковалівський Колос поступився черкаському ЛНЗ у гостьовому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ — Колос 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Руслан Костишин прокоментував виступ власної команди.

"Колос переживає зараз, можна сказати, кризу. Ми це намагаємось змінити. Була перерва на збірні, ми гарно працювали, але, бачите, поки перемога не приходить.

Треба працювати, тому що, треба бути відвертим, ми зараз в такому кризовому стані, тому що ми навіть гол не можемо забити — четверту гру не забиваємо.

А щодо гри, то, в принципі, це було сплановано — віддати простір ЛНЗ, враховуючи те, які в них нападники швидкі, як вони грали проти Шахтаря.

У принципі, ми цю настанову виконували, але хотілося б, щоб ми більш переконливими були в атаці, тому що не було контргри з нашого боку. Це єдине, що дає розпач. А так, в принципі, ми грали, я вважаю, правильно, ураховуючи їхні сильні якості.

Треба розбиратись. Я не можу зараз сказати, із чим ця криза пов’язана. Ми не можемо забити гол, зникла впевненість, футболісти починають переживати, не так якісно працюють з м’ячем, тому що воно затягнулося, і це психологія.

Так що треба працювати, щоб їх трошки розслабити, щоб вони трошки, можна сказати, відчули впевненість у своїх діях. Тому що вони грати вміють і не раз це доводили, але зараз щось у нас не виходить.

Ми провели дуже якісні матчі проти Полісся, а зараз такі футболісти, як Гагнідзе та Краснічі, приїхали після збірних, де також провели по два матчі, дуже виснажливих. І в одного, і в іншого є мікротравми.

А є гравці, які нікуди не їздили, гарно себе проявили — і ми вирішили дати їм ігровий час. Це футбольна команда, вона не складається з 10 футболістів, так що вони теж мають відчути себе потрібними в команді.

Ніхто не заперечує, що наші збірники — якісні, вони гратимуть наступні матчі. Також шкода, що сьогодні Цуріков попросив заміну, тому що в нас почалися проблеми після його заміни — із того флангу почали створюватися моменти. Він грав хворий, скільки зміг — стільки зіграв", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос поїде до СК Полтава.