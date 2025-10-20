Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 19 жовтня 2025 року.

Епіцентр у матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги у гостях обіграв львівські Карпати (3:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 57 хвилині зусиллями Миколи Миронюка, після чого на 61 хвилині перевагу команди Сергія Нагорняка подвоїв Олександр Климець.

Підопічні Владислава Лупашка відповіли точним ударом Пауло Вітора за хвилину, але остаточне слово було за дебютантом УПЛ, коли на 85 хвилині голом відзначився Владислав Мороз.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Епіцентр у рамках 9-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Карпати — Епіцентр 1:3

Голи: Вітор, 62 — Миронюк, 57, Климець, 61, Мороз, 85.

Карпати: Домчак — Мірошніченко, Бабогло, Педрозу, Паласіос (Клименко, 66) — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Вітор (Карабін, 66), Краснопір (Невес, 66), Костенко (Фабі, 76).

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Кош, Климець — Запорожець (Ліповуз, 87), Себеріо (Беженар, 76) — Кирюханцев (Савчук, 90+3), Миронюк, Сіфуентес — Сидун (Супряга, 90+3).

Попередження: Костенко — Танчик, Кирюханцев, Себеріо.