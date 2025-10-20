Керманич Олександрії прокоментував нічию проти Вереса.
Кирило Нестеренко, фото ФК Олександрія
Напередодні Олександрія зіграла внічию проти рівненського Вереса у гостьовому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.
Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Кирило Нестеренко прокоментував виступ власної команди.
"Найголовніше, ми не використали нагоди, які створили. А коли не забиваєш — дуже важко говорити про якість гри. Бо все, що ми робимо — ми робимо, щоб забити м'яч. Коли забитих м'ячів нема — ніхто не бачить тієї праці, яку команда проробила, щоб дістатися до воріт суперника.
У нас була одна ціль — перемога. Три очки взяти не вдалось, але дякую хлопцям за характер. На жаль, пропустили гол, який не знаю навіть як описати. На мою думку, це був навіть не удар, а подача.
Можу тільки похвалити гравців, які вийшли на заміну. Вони дійсно додали і команда зробила усе можливе, щоб взяти три очки. Навіть не одне, а усі три. Бо ми навіть за рахунку 1:1 прагнули взяти три очки в цьому матчі.
Ми знали, що дуже важко тут буде грати. Усім важко, не тільки Олександрії. Бо у Рівному є вболівальники. Це те, чого зараз не вистачає в більшості міст і стадіонів нашої країни. Вони палко підтримують свою команду і Верес удома завжди грає дуже агресивно, дуже дисципліновано", — заявив український фахівець.
У наступному турі Олександрія зіграє вдома проти кам’янець-подільського Епіцентру.