Форвард Вереса прокоментував нічию проти Олександрії.
Ростислав Тарануха, фото НК Верес
20 жовтня 2025, 13:12
Рівненський Верес напередодні зіграв унічию проти Олександрія у домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.
Верес — Олександрія 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри нападник "червоно-чорних" Ростислав Тарануха прокоментував виступ власної команди.
"Отримав навіть більше задоволення від гри, аніж очікував. Від цього стадіону, від цієї неймовірної атмосфери. У Вереса неймовірні вболівальники, неймовірна підтримка. Я це відчув. Сьогодні був справжній бій на футбольному полі. Ми віддали грі усі сили.
Звичайно, прикро втрачати перемогу на останніх хвилинах. Утратили два очки. Але, можна сказати, що й одне в актив собі записали.
Я намагався бути корисним команді. Старався вигризати м'ячі у суперників. Дуже хотілося забити у дебютному матчі — на жаль, не вдалось. Буду працювати, щоб забити у наступній грі.
Мушу сказати, що в новій команді почуваюся дуже комфортно. Усі мене підтримали і я відчував цю енергію команди", — заявив український фахівець.
У наступному турі рівненський Верес прийматиме луганську Зорю.