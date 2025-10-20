Україна

Форвард Вереса прокоментував нічию проти Олександрії.

Рівненський Верес напередодні зіграв унічию проти Олександрія у домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — Олександрія 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "червоно-чорних" Ростислав Тарануха прокоментував виступ власної команди.

"Отримав навіть більше задоволення від гри, аніж очікував. Від цього стадіону, від цієї неймовірної атмосфери. У Вереса неймовірні вболівальники, неймовірна підтримка. Я це відчув. Сьогодні був справжній бій на футбольному полі. Ми віддали грі усі сили.

Звичайно, прикро втрачати перемогу на останніх хвилинах. Утратили два очки. Але, можна сказати, що й одне в актив собі записали.

Я намагався бути корисним команді. Старався вигризати м'ячі у суперників. Дуже хотілося забити у дебютному матчі — на жаль, не вдалось. Буду працювати, щоб забити у наступній грі.

Мушу сказати, що в новій команді почуваюся дуже комфортно. Усі мене підтримали і я відчував цю енергію команди", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме луганську Зорю.