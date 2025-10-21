Україна

Наставник харківської команди засмучений після нічиєї з дебютантом УПЛ.

Головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Кудрівки (1:1).

"Трохи засмучені результатом. Прикра втрата очок була. Вважаю, що могли виграти, бо у нас було достатньо моментів, але м'яч якось не хотів йти у ворота. Думаю, матч був цікавим, Кудрівка теж моментами гарно грала. Знали, що у них будуть контрвипади. Вони забили цей гол, можна сказати, з першого удару і трохи змінилася гра. Але ми намагалися тиснути, забили перший гол, могли забивати другий гол і виграти цей матч. Але є нічия і ми приймаємо цей рахунок.

Ми хотіли нарощувати темп, але це футбол, така їх тактика, яка спрацювала. Що ми тут можемо робити? Є судді, які можуть це трохи регулювати. Але це тактика Кудрівки, яку вони обрали — лежати на газоні. Вони досягли одного очка, тому, думаю, вони задоволені.

У Мба є ушкодження, він пропустив цей матч. Так, звісно, в таких матчах хочеться додавати попереду свіжих гравців і дотискати суперника. Ітодо добре зіграв. Він зробив багато роботи, як ви сказали, багато корисної роботи для команди у пресингу та з м'ячем теж.

Зі збірниками все було нормально, бо в них було достатньо часу на відновлення. Можна сказати, що був тиждень. Було п'ять днів, тому їх вистачило і вони працювали на максимум, як завжди", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

