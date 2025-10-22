Ліга конференцій

Головний тренер Самсунспора відзначив силу київського клубу.

Головний тренер турецького Самсунспора Томас Райс прокоментував майбутній матч другого туру Ліги конференцій сезону 2025/26 проти київського Динамо. Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

"Я дуже задоволений підтримкою наших уболівальників. Цей матч на своєму полі дуже важливий для нас. Сподіваюся, стадіон буде заповнений, і ми відчуємо непохитну підтримку фанатів. Я не люблю говорити про голи наперед — рухаємося крок за кроком, матч за матчем", — заявив Райс.

Тренер підкреслив важливість двох домашніх поєдинків у Лізі конференцій: "Якщо ми виграємо їх, зможемо вийти з групи. Наші гравці отримають задоволення від гри та покажуть все, на що здатні. Київ — сильний суперник рівня Ліги чемпіонів".

Самсунспор стартував у груповому турнірі з перемоги над Легією (1:0). У чемпіонаті Туреччини команда не програє вже п’ять матчів поспіль. Натомість Динамо в першому раунді поступилося Крістал Пеласу 0:2 та має серію з чотирьох нічиїх поспіль в чемпіонаті.

Матч Самсунспор — Динамо відбудеться 23 жовтня у Самсуні, початок о 22:00.