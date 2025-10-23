Ліга конференцій

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги конференцій, який відбудеться 23 жовтня, розпочавшись о 22:00.

Українське Динамо Київ у рамках другого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 зустрінеться з турецьким Самсунспором.

ЧЕТВЕР, 23 ЖОВТНЯ, 22:00. САМСУН ЄНІ 19 МАЇС СТЕДІУМ, ТУРЕЧЧИНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАР ОРРІ КРІСТ'ЯНССОН (ІСЛАНДІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Перший в історії Самсунспора домашній єврокубковий матч припав на поєдинок із Динамо Київ. Як і її сьогоднішній суперник, у серпні команда Томаса Райса боролася за місце в Лізі Європи. Тоді клуб із Самсуна поступився грецькому Панатінаїкосу (1:2 за сумою двох матчів) і вибув до основного етапу Ліги конференцій. На старті третього за статусом єврокубка турки гостювали у польської Легії.

Поєдинок у Варшаві завершився з рахунком 1:0 на користь гостей завдяки голу Ентоні Мусаби на 10 хвилині. Господарі поля тиснули на Самсунспор у другому таймі, але їм так і не вдалося бодай уникнути поразки. Загалом "Червона блискавка" підходить до сьогоднішньої дуелі на тлі шести поспіль матчів без поразок, у трьох з яких ворота Окана Коджука залишилися "сухими".

У команди Олександра Шовковського серія нині не така приємна. "Біло-сині" вперше з вересня 2022 року (п'ять поразок поспіль) не здобули жодної звитяги в своїх останніх п'яти матчах (4Н, 1П). Чергова втрата трьох очок у чемпіонаті України й відчутні кадрові негаразди перед сьогоднішнім поєдинком навряд чи додають упевненості прихильникам Динамо Київ.

У дебютному для себе груповому/основному етапі ЛК Динамо Київ стартувало поєдинком з англійським Крістал Пелес (0:2) у польському Любліні. На жаль, здивувати суперника "біло-синім" удалося хіба що затримкою із заміною Тараса Михавка. Головною загадкою вже цього вечора є те, чи стане для них тиск із боку вболівальників у Самсуні непосильною ношею або ж навпаки зарядить їх на довгоочікувану перемогу.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Томас Райс, головний тренер Самсунспора: "Грати проти Динамо точно буде нелегко. Хоча вони зіграли внічию в останніх п'яти матчах, вони не програли жодного. Тому грати проти них буде складно. Це сильний суперник, в якого є особливо ефективні в переході в атаку гравці. Нам доведеться бути дуже обережними в захисті. Але ми гратимемо вдома, на нашому домашньому стадіоні. Ми отримали хороший результат у нашому останньому матчі й хочемо продовжити цю серію".

Олександр Шовковський, головний тренер Динамо Київ: "Завжди непросто грати в Туреччині. Ми знаємо, як тут люблять футбол — це майже релігія. Неодноразово грали проти місцевих команд, і розуміємо, в якому стилі вони будуть діяти. У минулорічній Лізі Європи ми грали з Галатасараєм. Я думаю, що малюнок гри не сильно буде відрізнятися від того, який був торік. Саме на таку підтримку з боку вболівальників, саме на таку агресію збоку гравців ми налаштовуємо свою команду".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Самсунспор: Коджук — Явру, Шатка, ван Дронгелен, Томассон — Юксел, Макумбу — Мусаба, Гольсе, Кулібалі — Маріус

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко — Михайленко — Волошин, Піхальонок, Буяльський, Огундана — Герреро

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися. Проти клубів із Туреччини (Бешикташ, Бурсаспор, Фенербахче, Трабзонспор і Галатасарай) Динамо Київ зіграло 27 матчів, в яких має 13 перемог, 7 нічиїх і стільки ж поразок (різниця забитих-пропущених голів — 46:24).

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

