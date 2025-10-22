Ліга конференцій

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою з турецьким клубом.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги конференцій проти турецького Самсунспору.

"Хочу почати з того, що сьогодні непроста ніч була для всієї України. Знову країна-терорист задає удари по наших містах. Двоє людей загинуло, більше тридцяти людей отримали різного ступеня ушкодження. Дуже непроста ситуація з енергетикою в країні. Я думаю, що всі, хто співчуває нам, дивиться, що відбувається в нашій країні, розуміють, що ситуація дуже напружена й дуже непроста. Наші співчуття загиблим і родинам, які постраждали від агресії як загалом, так і сьогодні вночі. Це ми говоримо про Київ.

Стосовно гри, то в нас, на жаль, повний лазарет. І на сьогодні всі ті гравці, кого ви назвали, не можуть нам допомогти. Так само Захарченка та Пономаренка ми віддали до команди U-19, щоб вони мали практику в матчі Юнацької Ліги УЄФА. До речі, вони виграли з рахунком 1:0.

Якщо ми говоримо про нашого суперника, то це команда, яка просто фантастично провела минулий сезон в турецькій лізі. Завдяки фінішному вдалому спурту вони посіли третє місце. Показують досить агресивну, хорошу гру, будуючи свої атаки за рахунок швидкісних гравців. Також вдало попрацювали під час трансферного вікна, залучили до своїх лав кваліфікованих гравців та продовжують доволі вдало виступати в лізі.

У першу чергу, коли ми говоримо про цю команду, то ми маємо розуміти, що на кожному місці, в кожній ланці є сильні гравці, від яких можемо очікувати будь-яких впевнених та яскравих дій. І футбол – це гра не одного-двох гравців, це гра команди. А безумовно, індивідуальна майстерність часом вирішує багато чого.

Буяльський чотири матчі поспіль не потрапляв до стартового складу, але в останніх двох поєдинках починав гру з перших хвилин? Головний тренер вирішує, хто грає, а хто – ні.

Завжди непросто грати в Туреччині. Ми знаємо, як тут люблять футбол – це майже релігія. Неодноразово грали проти місцевих команд, і розуміємо, в якому стилі вони будуть діяти. У минулорічній Лізі Європи ми грали з Галатасараєм. Я думаю, що малюнок гри не сильно буде відрізнятися від того, який був торік. Саме на таку підтримку з боку вболівальників, саме на таку агресію збоку гравців ми налаштовуємо свою команду", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Самсунспор – Динамо Київ відбудеться завтра, 23 жовтня, о 22:00 за Києвом.