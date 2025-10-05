Україна

Потужна атмосфера в роздягальні киян.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський висловився про відсутність Андрія Ярмоленка у заявці на матч з харківським Металістом 1925 (1:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Відсутність Ярмоленка? Це треба запитати у нього. Він сказав, що у нього є якісь проблеми та покинув розташування команди", — заявив Шовковський.

Цього сезону Андрій Ярмоленко відіграв за Динамо 11 матчів без результативних дій.

Раніше Олександр Шовковський прокоментував нічию з Металістом 1925.