Судячи за все, щось таки було...

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський висловився щодо чуток про ймовірний конфлікт з капітаном команди Андрієм Ярмоленко. Його слова наводить офіційний сайт киян.

"Конфлікт з Ярмоленко? Команда перебуває на зборах вже другий місяць, і в ній завжди відбуваються якісь події. Але приділяти їм таку увагу та робити настільки катастрофічні висновки – це вже занадто. Якби були якісь моменти, думаю, ви б не побачили Андрія у стартовому складі на минулий матч. Ми подивилися на цю ситуацію, посміхнулися.

Все одно нам потрібно завтра вирішувати завдання (проходу Маккабі у кваліфікації Ліги Європи — прим.), і ми робитимемо все можливе, щоб цього досягти", — заявив Шовковський.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко зіграв 400-й матч за Динамо.