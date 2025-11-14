Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

23 роки й 74 дні — захисник ПСЖ вивів команду проти Франції у відборі на ЧС-2026.

Захисник збірної України Ілля Забарний встановив новий рекорд, ставши наймолодшим гравцем в історії національної команди, який розпочав офіційний матч з капітанською пов'язкою. Це сталося у п’ятому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Франції (поразка 0:4).

У стартовому складі "синьо-жовтих" Ілля утворив центр захисту разом із Олександром Сватком та дебютантом Тарасом Михавком. Для захисника ПСЖ цей матч став 19-м поспіль у стартовому складі збірної та 54-м загалом. Це був другий раз, коли Забарний вийшов на поле з капітанською пов’язкою.

На момент гри футболістові було 23 роки й 74 дні, перевершивши рекорд Олександра Зінченка, який у 24 роки й 99 днів виводив команду на гру проти Франції у відборі на ЧС-2022.

Топ-5 наймолодших капітанів збірної України (офіційні матчі):

1. Ілля Забарний — Україна vs Франція, ЧС-2026, 23 роки 74 дні

2. Олександр Зінченко — Україна vs Франція, ЧС-2022, 24 роки 99 днів

3. Євген Коноплянка — Україна vs Словенія, Євро-2016, 26 років 46 днів

4. Олег Лужний — Україна vs Словенія, Євро-1996, 26 років 68 днів

5. Андрій Шевченко — Україна vs Іспанія, Євро-2004, 26 років 180 днів

Наступний матч Україна зіграє проти Ісландії в останньому турі відбору, який відбудеться в неділю, 16 листопада, о 19:00 за київським часом.