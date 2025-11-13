Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "синьо-жовтих" у поєдинку відбору ЧС-2026 проти Франції.

У рамках відбіркового циклу ЧС-2026 національна збірна України розгромно поступилася Франції (0:4).

Після цього туру Франція забезпечила собі місце на ЧС-2026, а Ісландія та Україна посідають друге та третє місця з сімома очками. Азербайджан замикає групу, набравши один бал.

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Сергія Реброва у поєдинку проти французів.

Раніше повідомлялося, що Тарас Михавко дебютував за збірну України.