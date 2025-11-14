Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Ісландії налаштовується на вирішальний матч проти України.

Півзахисник збірної Ісландії Хакон Арнар Гаральдссон прокоментував переможний матч проти Азербайджану (2:0) та поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти України:

"Я відчував себе чудово, особливо в першому таймі, коли ми частіше володіли м'ячем. Ми контролювали гру як з м'ячем, так і без нього. Ми приїхали сюди, набрали три очки, виграли 2:0 і зберегли свої ворота сухими. Настав час обіграти Україну. Якщо ми потрапимо до плейоф, у нас буде достатньо шансів, щоб потрапити на чемпіонат світу", – сказав Гаральдссон.

В іншому матчі квартету D збірна України зазнала поразки на виїзді з рахунком 0:4. Ісландія та Україна наразі мають по сім балів, але через гіршу різницю м'ячів українцям необхідно здобувати перемогу у наступному турі, щоб зберегти шанси на вихід до плейоф.