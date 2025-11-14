Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Бранна прилетить до Варшави 14 листопада для підготовки до вирішального поєдинку.

Півзахисник норвезького клубу Бранн Егерт Арон Гудмундссон отримав виклик до збірної Ісландії перед шостим туром кваліфікації ЧС-2026 проти України, який відбудеться 16 листопада.

Ще у жовтні 21-річний футболіст виступав за команду U-21 у кваліфікації Євро проти Люксембургу (3:1) та Швейцарії (0:0). Тепер же Гудмундссона довикликали в табір основної збірної куди він має прилетіти до Варшави 14 листопада, щоб підготуватися до вирішального матчу квартету D.

У цьому році півзахисник провів 41 матчів за Бранн, забив п’ять голів і віддав сім результативних передач. За збірну Ісландії він долучався на товариські матчі в 2024 році.

Після п’яти турів Україна та Ісландія мають по сім очок, але підопічні Сергія Реброва перебувають нижче в турнірній таблиці через різницю м’ячів.