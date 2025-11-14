Півзахисник Бранна прилетить до Варшави 14 листопада для підготовки до вирішального поєдинку.
Егерт Арон Гудмундссон, getty images
14 листопада 2025, 10:36
Півзахисник норвезького клубу Бранн Егерт Арон Гудмундссон отримав виклик до збірної Ісландії перед шостим туром кваліфікації ЧС-2026 проти України, який відбудеться 16 листопада.
Ще у жовтні 21-річний футболіст виступав за команду U-21 у кваліфікації Євро проти Люксембургу (3:1) та Швейцарії (0:0). Тепер же Гудмундссона довикликали в табір основної збірної куди він має прилетіти до Варшави 14 листопада, щоб підготуватися до вирішального матчу квартету D.
У цьому році півзахисник провів 41 матчів за Бранн, забив п’ять голів і віддав сім результативних передач. За збірну Ісландії він долучався на товариські матчі в 2024 році.
Після п’яти турів Україна та Ісландія мають по сім очок, але підопічні Сергія Реброва перебувають нижче в турнірній таблиці через різницю м’ячів.