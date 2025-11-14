Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua проводить опитування серед своїх читачів щодо епізоду матчу відбору ЧС-2026.

Збірна України у матчі відбіркового циклу ЧС-2026 розгромно поступилася Франції (0:4).

У цьому матчі був один досить спірний епізод, який стався на старті другого тайму на 48 хвилині.

У цьому епізоді Олег Очеретько спробував пробити по воротах французів, проте прямою ногою у м'яч із накладкою зіграв Дайо Упамекано.

Головний арбітр матчу Славко Вінчич спершу призупинив гру і після консультації з рефері ВАР пішов особисто дивитися повтор моменту. На жаль, словенський арбітр не побачив фолу з боку захисника збірної Франції.

Редакція Football.ua проводить опитування серед своїх читачів, щоб визначити, чи заслуговував цей епізод на призначення пенальті.

