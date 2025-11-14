Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вирішальний поєдинок відбудеться 16 листопада.

Матч відбіркового циклу ЧС-2026 між збірними України та Ісландії обслуговуватиме бригада арбітрів із Англії. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначений досвідчений Ентоні Тейлор, якому допомагатимуть Гарі Бесвік та Адам Нунн. Роль резервного рефері дісталася Сему Барротту.

За систему ВАР відповідатимуть Стюарт Аттвелл та Даррен Інгленд.

До цього 47-річний англієць неодноразово обслуговував матчі донецького Шахтаря та київського Динамо у єврокубках. Також він працював на матчах збірної України — проти Чехії у 2018 році (2:1), Португалії у 2019 році (2:1) та Бельгії у 2024 році (0:0).

Після п'яти турів Франція забеспечила собі місце на ЧС-2026. За друге місце у групі та путівку до плей-оф ведуть боротьбу Ісландія та Україна, у яких по сім очок. Азербайджан замикає квартет, набравши одне очко.

Група D 1 Франція 5 4 1 0 13 3 10 13 2 Ісландія 5 2 1 2 13 9 4 7 3 Україна 5 2 1 2 8 11 -3 7 4 Азербайджан 5 0 1 4 2 13 -11 1

Нагадаємо, вирішальний матч Україна — Ісландія відбудеться 16 листопада о 19:00 за Києвом.