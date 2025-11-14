Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник французької збірної поділився своїми думками після гри з Україною.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти України (4:0).

"Ми насолоджуватимемося цим моментом. У нас була мета — кваліфікуватися на чемпіонат світу, і ми змогли цього досягти. Нам не було легко у першому таймі. Ми зробили те, що потрібно було зробити, і ми зробили це за першої нагоди. Ми не можемо зменшувати значення цього досягнення. Ми пишаємося і маємо це цінувати.

Є гравці, які зуміли провести кілька хвилин на полі. Багато хто був травмований. Є багато гравців, які могли б бути залучені до збірної. Це буде важка робота – вибрати склад для чемпіонату світу.

Мбаппе? Збірна Франції завжди буде найкращою з ним у складі. Він полегшує нам гру. Він виконав свою роль як гравець і як капітан національної команди. Він у гарній формі. Чи психологічно, чи фізично, він повернувся до своєї кращої форми. Він добре виконує свою роботу з того моменту, як став капітаном. Крім того, що він великий гравець, він здатний поєднувати всіх. Це також частина його ролі лідера. Він слухає, він навчається", — наводить слова Дешама прес-служба УЄФА.

