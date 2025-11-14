Наставник французької збірної поділився своїми думками після гри з Україною.
Дідьє Дешам, Getty Images
14 листопада 2025, 09:19
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти України (4:0).
"Ми насолоджуватимемося цим моментом. У нас була мета — кваліфікуватися на чемпіонат світу, і ми змогли цього досягти. Нам не було легко у першому таймі. Ми зробили те, що потрібно було зробити, і ми зробили це за першої нагоди. Ми не можемо зменшувати значення цього досягнення. Ми пишаємося і маємо це цінувати.
Є гравці, які зуміли провести кілька хвилин на полі. Багато хто був травмований. Є багато гравців, які могли б бути залучені до збірної. Це буде важка робота – вибрати склад для чемпіонату світу.
Мбаппе? Збірна Франції завжди буде найкращою з ним у складі. Він полегшує нам гру. Він виконав свою роль як гравець і як капітан національної команди. Він у гарній формі. Чи психологічно, чи фізично, він повернувся до своєї кращої форми. Він добре виконує свою роботу з того моменту, як став капітаном. Крім того, що він великий гравець, він здатний поєднувати всіх. Це також частина його ролі лідера. Він слухає, він навчається", — наводить слова Дешама прес-служба УЄФА.
