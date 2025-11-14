Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua оцінює дії футболістів збірної України у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Національна збірна України поступилась Франції. Великої новини з цього дійсно не зробити за будь-якого бажання, і навіть вирішальний етап кваліфікації до чемпіонату світу в цьому не допоможе. Тренерський штаб Сергія Реброва стартовим складом одразу продемонстрував нам, якою буде гра на полі однієї з найсильніших збірних світу, якій при цьому треба було поставити масну крапку у відбірковому раунді для себе саме в останньому офіційному домашньому матчі Дідьє Дешама на посаді. Своє завдання з утримання рахунку ми в підсумку виконали лише в першому таймі, а от суперники своїх цілей досягли в повному обсязі. Добре, тепер хоч не буде жодних недоречних відмовок перед дійсно вирішальною грою цієї осені.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на стадіоні Парк-де-Пренс (за 10-бальною шкалою).

Україна

Анатолій Трубін — 6,0. Пропустили чотири в другому таймі, а могли пропустити три ще в першому, чому завадив наш воротар, а потім ще стільки ж сейвів додав на свій рахунок поперерві. На жаль, цього було недостатньо.

Олександр Караваєв — 3,0. Існувало припущення, що схема з трьома центральними захисниками дозволить компенсувати певні захисні недоліки Караваєва та дозволить йому більш упевнено долучатись до атаки. На папері звучить красиво, а на полі ми другої частини плану не побачили взагалі, а от щодо дій у захисті питання таки виникали.

Ілля Забарний (3,5) — Олександр Сваток (3,5) — Тарас Михавко (3,5) — 3,5. Вищезгадана трійка центральних у підсумку своє головне завдання так і не виконала, і загалом тенденція була така, що в статичному положенні гравці ще більш-менш розташовувались коректно, а от коли суперники починали кружляти й шукати простір поміж лініями, то відбувався злам цього й без того не надто переконливого механізму. І, безперечно, із привезеного пенальті від Михавка фактично почався лік голам у наші ворота. Оце так дебют у стартовому складі видався.

Богдан Михайліченко — 3,5. Досвіду гри на такому рівні нашому фланговому захиснику наразі брати на стабільній основі просто ніде, тому коли навпроти по черзі виникають Олісе, Канте та Кунде, то, очевидно, Михайліченко буде серед цих імен губитись.

Олег Очеретько (4,0) — Єгор Ярмолюк (4,5) — Єгор Назарина (4,0) — ланка центру поля в нас також цього разу була експериментальною й зосередженою суто на боротьбу та руйнування чужих атак. Але ще в першому таймі було програно чимало м’ячів та підбирань біля власного штрафного, тоді як поперерві ця кількість виключно зростала. Ярмолюка при цьому можна було відзначити ще й за якісну роботу з м’ячем, але не біля власних воріт — за результативну помилку все ж таки треба трохи й пожурити. Хоча й Назарина згодом цим почав відзначатись і пару контратак ми отримали після його втрат м’яча. А могли натомість отримати й пенальті, але не судилось. У тому епізоді півзахисник виконав наш перший та єдиний удар по воротах, якщо його взагалі можна було таким вважати.

Олексій Гуцуляк (3,5) — Роман Яремчук (3,5). Про наш напад у цьому матчі говорити якось не доводилось. Яремчук намагався чіплятись за закидання з глибини, щось у нього виходило, щось — ні. І начебто в ті вдалі моменти поблизу мав завжди десь бути Гуцуляк, але й ця схема в нас не працювала належним чином.

Микола Шапаренко — Владислав Ванат — 4,0. Наша перша ротація за ходом цієї гри в спробі знайти більшого володіння в центрі поля й додати опцій попереду за рахунок уміння Ваната відшукати простір поміж захисниками. Але це все лише теорія, тоді як на практиці жодних передумов для реалізації задумів не було.

Віктор Циганков, Олександр Зубков, Назар Волошин — наші останні заміни в стилі "хочемо перебудуватись на атаку" в підсумку обернулись на ще три пропущені м’ячі. Не так це мало спрацювати, напевно.