Завершилася 1363 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Чутки про те, що секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров відмовився повертатися в Україну із закордонного відрядження, є неправдою.

- Дружина фігуранта плівок НАБУ Ігоря Фурсенка — Олександра Фурсенко — у 2024 році купила квартиру в Києві за 400 000 доларів.

- Матір підозрюваного в корупції у сфері енергетики Тимура Міндіча, Стелла Міндіч, протягом останніх років купила три квартири в Києві.

- Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 14 листопада наклало арешт на нерухомість Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — фігурантів плівок про корупцію в галузі енергетики.

- Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підозра про диверсію на залізничній колії маршруту Варшава — Люблін підтвердилася.



З початку цієї доби відбулося 81 бойове зіткнення.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Малушине, Стара Гута, Бобилівка Сумської області; Хрінівка, Клюси Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім бойових зіткнень з ворожими військами. Крім того, ворог завдав три авіаудари, скинув вісім керованих авіабомб, а також здійснив 61 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське. Ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка. Дотепер триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве. Три бойові зіткнення тривають.

Дев’ять ворожих атак відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки.

На Краматорському напрямку сьогодні противник двічі атакував наші позиції в районі Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 15 атак противника. Бої тривають у трьох локаціях.

Українські підрозділи на декількох ділянках проводять ударно-пошукові дії, знищуючи ворога.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове та Першотравневе. Сили оборони відбили сім ворожих штурмів.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак окупантів в районі Солодкого, Рівнопілля та Зеленого Гаю, ще одне бойове зіткнення триває. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам, зокрема Воздвижівка й Білогір’я.

На Оріхівському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців.