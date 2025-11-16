До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 листопада 2025 року.
Зустріч ключових керівників усієї сфери оборони та безпеки України, Офіс президента
16 листопада 2025, 01:00
Завершилася 1361 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
🔸 Окупанти розстріляли двох українських військових на околиці Затишшя Запорізької області
🔸 У Дії запрацювала послуга "Зимової підтримки". На отримання 1000 грн у перший день українці подали понад 1 млн заявок
🔸 Тимур Міндіч виїхав з України на «VIP-таксі», співвласником якого є експрацівник Держприкордонслужби — зʼясували "Схеми"
🔸 Кількість загиблих унаслідок обстрілу Києва в ніч проти 14 листопада зросла до семи людей. У лікарні померла Наталя Ходемчук — вдова першої жертви Чорнобильської катастрофи
🔸 Україна після корупційного скандалу в «Енергоатомі» розпочала перезавантаження ключових державних підприємств у галузі енергетики — повідомив Володимир Зеленський
Підбірка новин: hromadske
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (16:00)
На даний час ворог 69 разів атакував позиції Сил оборони.
Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Бобилівка Сумської області; Сергіївське, Хрінівка Чернігівської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз намагався проводити наступальні дії. Також ворог здійснив 94 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили один штурм ворога в напрямку Дворічанського.
Противник із початку доби двічі атакував на Куп’янському напрямку у бік Піщаного та Новоплатонівки. Наразі точиться один бій.
На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки. Ще один бій триває. Противник атакує у районах Колодязів та у бік населених пунктів Дружелюбівка й Борова.
На Слов’янському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки, ще один бій триває.
На Краматорському напрямку відбулося три штурми противника у районах бік Міньківки та Предтечиного.
На Костянтинівському напрямку російські окупанти 11 разів штурмували позиції наших захисників поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Українські підрозділи відбили вісім атак, ще три ворожі атаки тривають до цього часу.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 29 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 27 атак, бої тривають.
На Олександрівському напрямку загарбники шість разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Соснівка, Привільне та Зелений Гай. Три боєзіткнення тривають дотепер.
На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбивають три атаки в напрямку Варварівки. Авіаудару противника зазнало Залізничне.
На Оріхівському напрямку противник тричі наступав: поблизу Степногірська та Степового. Один бій ще триває. Авіаційних ударів зазнали Приморське та Малокатеринівка.
На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Антонівського мосту.
Підтримуйте Сили оборони!
Боротьба триває!
Слава Україні!
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Сьогодні вже стартувала наша програма зимової підтримки, і за перші 2 години прийому заявок було вже пів мільйона заявок – на 1000 гривень на кожного українця, який потребує підтримки: дорослі та діти, і на сімʼю це відчутно. Кошти можна буде витратити – і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня – на оплату «комуналки», ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію.
Головне – оформити заявку через «Дію» або Укрпошту і зробити це до Різдва, до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки. Кошти на програму є, і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож в цьому році ми очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування, забезпечимо.
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!