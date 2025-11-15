Бажаю здоров’я, шановні українці!

Провів сьогодні Ставку. Головний фокус – захист нашого неба: ППО та вся безпілотна складова. На Ставці були військові, розвідка, керівники обласних адміністрацій тих регіонів, де загрози зараз найбільші: Чернігівщина, Сумщина, Харків і область, Донеччина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Херсон і область. Ми готуємо спеціальні рішення, які мають зміцнити наш захист саме в цих областях та завдати більших втрат окупанту – передусім тим підрозділам, які тероризують наші міста й людей у Нікополі, Херсоні та інших громадах, куди вони можуть дотягнутися. Вони влаштовують фактично “сафарі на людей”, навчаючи операторів дронів коштом убивств українців на вулицях та дорогах.

Україні потрібно більше захисту й більше активних дій. Сили безпілотних систем – "Птахи Мадяра" та інші підрозділи – будуть задіяні значно активніше й отримають більше ресурсу. Уже є розширення функціоналу для військових у різних бригадах, і з 1 грудня має запрацювати система електронних балів – є-балів – за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами та за інші застосування НРК бойовими підрозділами. Рішення повністю підготовлене. Ми забезпечуємо пряме фінансування бригад: на дрони, на комплектуючі, на всі ключові потреби.

Працюємо з партнерами, щоб наповнити програму PURL – програму, яка дозволяє Україні купувати американську зброю, зокрема системи ППО та ракети до них. Особливо важливо забезпечити ракети до Patriot. У ніч на сьогодні Patriot дуже результативно спрацювали – збито російську балістику. Але потрібно значно більше систем і ракет, щоб реально захищати життя.

Є важливі новини від держав Північної Європи – Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії – а також від наших балтійських друзів. У програму PURL вони додатково виділяють 500 мільйонів доларів. Це суттєва допомога. Ми також готуємо постачання додаткових систем ППО, посилення нашої авіації. З Францією готуємо потужну, я впевнений, історичну угоду – її маємо фіналізувати вже найближчим часом.

Готуємо угоду з Грецією щодо енергетики – щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну цієї зими та в стратегічній перспективі. Домовленості з країнами Європи – від Норвегії до Греції – дають нам гарантії стабільного газопостачання. Я вдячний усім партнерам, які допомагають.

Були й важливі обговорення щодо нашої ракетної програми. "Довгі нептуни" показують себе у наших далекобійних санкціях проти росії. Щомісяця ми маємо більші результати. Дякую виробникам, дякую воїнам за роботу. росія все частіше не може заплющувати очі на війну — вже гучно, помітно, і зрозуміло, що відбувається насправді. Це справедливі українські відповіді на те, що росія чинить проти наших людей.

Тільки сьогодні у Києві через російську атаку загинули шестеро людей. Мої співчуття родинам. Більш як 30 людей поранені, серед них діти. Були удари й по інших містах та селах. Україна повинна робити все, щоб жоден російський удар не залишався безкарним. Наша зброя, санкції світу, політичний тиск – усе працює й працюватиме ще більше.

Також сьогодні відбулася доповідь Прем’єр-міністра Юлії Свириденко. Уряд уже розпочав аудит усіх державних компаній. Результати перевірок мають отримати правоохоронні та антикорупційні органи, і уряд повинен надати їм повну підтримку. Я саме цього очікую.

Дякую всім, хто з Україною!

Дякую кожному, хто захищає нашу державу та наші інтереси.

Слава Україні!