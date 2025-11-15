Завершилася 1360 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Уночі росіяни запустили по Україні 19 ракет та 430 дронів різних типів. Основним напрямком удару став Київ. Там загинули шість людей, ще 36 — постраждали.

🔸 Запорізька АЕС втратила живлення зовнішньої лінії електропередачі "Дніпровська", яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції.

🔸 У Києві затримали очільника однієї із політичних партій під час отримання 160 тисяч доларів хабаря. Йдеться про Валерія Токаря, керівника вже забороненої політичної партії "Гарант".

🔸 У ніч проти 14 листопада Сили оборони України вдарили ракетами та дронами по низці об’єктів на території росії. Зокрема, уражено пункт базування російських кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї.

🔸 США готуються депортувати близько 80 українців, серед яких емігранти ще часів СРСР. Вони бояться, що їх мобілізують.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (16:00)


На даний час ворог 176 разів атакував позиції Сил оборони.
 
Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Старикове, Кореньок, Біла Береза, Білокопитове, Бобилівка, Бруски, Бунякине Сумської області; Карповичі, Сеньківка, Хрінівка Чернігівської області.
 
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз намагався проводити наступальні дії. Також ворог здійснив 117 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім штурмів ворога поблизу Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.
 
Противник із початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки. Наразі точиться бій.
 
На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак. П’ять атак тривають дотепер. Противник атакує у районах населених пунктів Новоєгорівка, Твердохлібове, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Мирне, Зарічне, Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка, Новий Мир.
 
На Слов’янському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного, ще один бій триває.
 
На Краматорському напрямку відбулося три бойові зіткнення з противником у районах Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки.
 
На Костянтинівському напрямку російські окупанти 31 раз штурмували позиції наших захисників поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки. Українські підрозділи відбили 28 атак, ще три ворожі атаки тривають до цього часу.
 
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 64 атаки на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 41 атаку, бої тривають.
 
На Олександрівському напрямку загарбники 15 разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Ялта, Олександроград, Степове, Привільне, Єгорівка та Красногірське. Одне бойове зіткнення триває дотепер.
 
На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю.
 
На Оріхівському напрямку противник двічі наступав: поблизу Степногірська та у бік Приморського. Авіаційного удару зазнав населений пункт Оріхів.
 
На Придніпровському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Провів сьогодні Ставку. Головний фокус – захист нашого неба: ППО та вся безпілотна складова. На Ставці були військові, розвідка, керівники обласних адміністрацій тих регіонів, де загрози зараз найбільші: Чернігівщина, Сумщина, Харків і область, Донеччина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Херсон і область. Ми готуємо спеціальні рішення, які мають зміцнити наш захист саме в цих областях та завдати більших втрат окупанту – передусім тим підрозділам, які тероризують наші міста й людей у Нікополі, Херсоні та інших громадах, куди вони можуть дотягнутися. Вони влаштовують фактично “сафарі на людей”, навчаючи операторів дронів коштом убивств українців на вулицях та дорогах.

Україні потрібно більше захисту й більше активних дій. Сили безпілотних систем – "Птахи Мадяра" та інші підрозділи – будуть задіяні значно активніше й отримають більше ресурсу. Уже є розширення функціоналу для військових у різних бригадах, і з 1 грудня має запрацювати система електронних балів – є-балів – за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами та за інші застосування НРК бойовими підрозділами. Рішення повністю підготовлене. Ми забезпечуємо пряме фінансування бригад: на дрони, на комплектуючі, на всі ключові потреби.

Працюємо з партнерами, щоб наповнити програму PURL – програму, яка дозволяє Україні купувати американську зброю, зокрема системи ППО та ракети до них. Особливо важливо забезпечити ракети до Patriot. У ніч на сьогодні Patriot дуже результативно спрацювали – збито російську балістику. Але потрібно значно більше систем і ракет, щоб реально захищати життя.

Є важливі новини від держав Північної Європи – Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії – а також від наших балтійських друзів. У програму PURL вони додатково виділяють 500 мільйонів доларів. Це суттєва допомога. Ми також готуємо постачання додаткових систем ППО, посилення нашої авіації. З Францією готуємо потужну, я впевнений, історичну угоду – її маємо фіналізувати вже найближчим часом.

Готуємо угоду з Грецією щодо енергетики – щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну цієї зими та в стратегічній перспективі. Домовленості з країнами Європи – від Норвегії до Греції – дають нам гарантії стабільного газопостачання. Я вдячний усім партнерам, які допомагають.

Були й важливі обговорення щодо нашої ракетної програми. "Довгі нептуни" показують себе у наших далекобійних санкціях проти росії. Щомісяця ми маємо більші результати. Дякую виробникам, дякую воїнам за роботу. росія все частіше не може заплющувати очі на війну — вже гучно, помітно, і зрозуміло, що відбувається насправді. Це справедливі українські відповіді на те, що росія чинить проти наших людей.

Тільки сьогодні у Києві через російську атаку загинули шестеро людей. Мої співчуття родинам. Більш як 30 людей поранені, серед них діти. Були удари й по інших містах та селах. Україна повинна робити все, щоб жоден російський удар не залишався безкарним. Наша зброя, санкції світу, політичний тиск – усе працює й працюватиме ще більше.

Також сьогодні відбулася доповідь Прем’єр-міністра Юлії Свириденко. Уряд уже розпочав аудит усіх державних компаній. Результати перевірок мають отримати правоохоронні та антикорупційні органи, і уряд повинен надати їм повну підтримку. Я саме цього очікую.

Дякую всім, хто з Україною!
Дякую кожному, хто захищає нашу державу та наші інтереси.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!