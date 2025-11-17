Завершилася 1362 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Греція взимку доправить газ Україні

- Українські дрони знищили чотири установки С-400 у краснодарському краї росії

- росія посилює атаки на Донеччині через туман і брак української артилерії – ISW

- Умєров: Україна і рф відновлюють переговори про обмін полоненими

Сили оборони України продовжують стримувати тиск окупаційних військ. На цей час відбулося 195 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 43 авіаційних ударів, скинула 105 керованих авіабомб. Крім того, зомбі задіяли 2322 дрони-камікадзе та здійснили 3274 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Північному Слобожанському та Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, здійснив 87 снарядів, у тому числі п'ять — із реактивних систем вогню. Сьогодні противник шість разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку під Вовчанським та на Дворичанському та Обухівці. Ще триває один бій. Вісім разів агресор намагався просунутися до наших позицій на Куп'янському напрямку у районах населених пунктів П'єткова, Куп'янськ, Голубівка.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 17 російських атак. Противник наступав у районах населених пунктів Чернешина, Новий Світ, Греківка, Карпівка, Коров'яр, Дробишеве, Ямполівка, Терні та Зарічне. Два бойові зіткнення продовжуються.

Українські військові відбили вісім атак ворога на словенському напрямку. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Федорівка, Сіверск, Віймака та Званівка. Один бій ще продовжується.

На Краматорському напрямку п'ять бойових зіткнень із противником у районах Травня, Віролюбівка та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили 27 атак противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Чербинівка, Плешіївка, Русин Яр, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку за цю добу агресор 66 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Ніканорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлайн, Удачне, Шахові, Молодецьку, Новомиколаї Гришине, Кучерів Яр, Вільне. Одна атака продовжується. За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 117 людей убитими та пораненими. Наші воїни знищили одну артилерійську систему, 15 безпілотних літальних апаратів, чотири автомобільні одиниці.

На Олександрівському напрямку наші захисники відбили 21 атаку ворога в районі населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Андріївка-Клівцове, Олександроград, Воскресенка, Степове, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Красногірське, Злагода. Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Демурині та Данилівці.

У напрямку Гуляйполе противник 14 разів атакував позиції наших захисників у районі населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений гай, Веселе, Білогір'я, Високе, Тернувате та у напрямку Затишшя. Одне бойове зіткнення продовжується. Піл авіаудари потрапили населені пункти Гуляйполе, Воздвиженка, Білогір'я та Тернувате.

На Орихівському напрямку Сили оборони зупинили одну наступальну дію супротивника у Степногірському районі. Українські захисники відбили одну атаку окупантів у напрямку Антонівського мосту у напрямку Придніпровського спрямування. Садові був під авіаударом. Сьогодні варто відзначити бійців 34-ї окремої бригади берегової охорони, які ефективно знищують ворога, завдаючи великих втрат у живій силі та техніці.

Бий ворога та наближай нашу Перемогу! Слава Україні!