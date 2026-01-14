Капітан "пивоварів" розповів про перші дні після зимової відпустки.
Олег Слободян, ФК Оболонь
14 січня 2026, 18:21
Півзахисник Оболоні Олег Слободян прокоментував вихід столичної команди із зимової відпустки та старт підготовки "пивоварів" до другої половини сезону.
"Відпочивав із сім’єю — з дружиною та нашими собаками, їздили до батьків. Звичайно, хотілося б ще тиждень провести з родиною, але загалом вважаю, що відпочинок вдався. Передусім психологічно, адже сезон був дуже напружений. Потрібно було відновитися і фізично, і морально. Думаю, ми з цим впоралися.
Всі раді знову бути разом у нашому чудовому колективі. Тренер привітав нас зі святами, побажав успіхів у роботі. Також попередив, що попереду непростий період, тож потрібно набратися терпіння і багато працювати.
Погодні умови у Києві зараз не найкращі, тому повноцінно працювати важко, але виходимо з того, що маємо. Ми зібралися й проведемо п’ятиденний тренувальний цикл на арені. Зараз основний акцент — на відновленні фізичних кондицій, більше кросової роботи.
В Туреччині почнеться повноцінний збір. Нас одразу попередили, що він буде важким, тож знову ж таки — терпіння, робота і підготовка до того, щоб у хороших кондиціях пройти другу частину сезону", — наводить слова Слободяна прес-служба клубу.
Після 16 турів Оболонь набрала 17 очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ.
