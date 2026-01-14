Україна

Капітан "пивоварів" розповів про перші дні після зимової відпустки.

Півзахисник Оболоні Олег Слободян прокоментував вихід столичної команди із зимової відпустки та старт підготовки "пивоварів" до другої половини сезону.

"Відпочивав із сім’єю — з дружиною та нашими собаками, їздили до батьків. Звичайно, хотілося б ще тиждень провести з родиною, але загалом вважаю, що відпочинок вдався. Передусім психологічно, адже сезон був дуже напружений. Потрібно було відновитися і фізично, і морально. Думаю, ми з цим впоралися.

Всі раді знову бути разом у нашому чудовому колективі. Тренер привітав нас зі святами, побажав успіхів у роботі. Також попередив, що попереду непростий період, тож потрібно набратися терпіння і багато працювати.

Погодні умови у Києві зараз не найкращі, тому повноцінно працювати важко, але виходимо з того, що маємо. Ми зібралися й проведемо п’ятиденний тренувальний цикл на арені. Зараз основний акцент — на відновленні фізичних кондицій, більше кросової роботи.

В Туреччині почнеться повноцінний збір. Нас одразу попередили, що він буде важким, тож знову ж таки — терпіння, робота і підготовка до того, щоб у хороших кондиціях пройти другу частину сезону", — наводить слова Слободяна прес-служба клубу.

Після 16 турів Оболонь набрала 17 очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ.

