Україна

Півзахисник півтора роки грав у Японії.

Бразильського атакувального півзахисника Таллеса Бреннера львівський Рух підписав у якості вільного агента ще в далекому 2021 році, але відтоді гравець уже встиг побувати в орендах у фінському КуПС та японській Касімі Антлерс.

За азійський колектив 27-річний виконавець виступав упродовж останніх півтора роки, але цієї зими вирішив повернутись назад до України.

"Жовто-чорні" оголосили про прибуття гравця до розташування команди, де він тепер має, як мінімум, допрацювати пів року до завершення дії контракту.

До цього Таллес устиг відіграти за Рух 64 матчі, забити 12 голів та віддати 10 асистів.

За час у Касімі бразилець відзначився лише раз у 23 іграх.