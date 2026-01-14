На зборах харків'ян буде задіяно 27 виконавців.
ФК Металіст 1925
14 січня 2026, 20:43
Харківський Металіст 1925 вже розпочав підготовку до другої половини сезону, яка пройде в Іспанії. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Харківська команда розмістилася в готелі Ельба у містечку Естепон, який стане тимчасовим будинком команди на 11 днів, після чого підопічні Младена Бартуловича переїдуть до готелю СО у містечку Сотогранде.
Навчально-тренувальний збір, на який вирушили 27 гравців, пройде до 13 лютого.
Воротарі: Олег Мозіль, Ярослав Проценко, Данило Варакута, Микита Гончаров.
Захисники: Дмитро Капінус, Володимир Салюк, Євген Павлюк, Олександр Мартинюк, Ілля Крупський, Артем Шабанов, Ігор Снурніцин, Денис Кондратюк.
Півзахисники: Іван Калюжний, Арі Моура, В'ячеслав Чурко, Денис Антюх, Рамік Гаджиєв, Ігор Когут, Ермір Рашиця, Іван Литвиненко, Владислав Калітвінцев, Батон Забергджа, Андрій Король, Іван Багрій.
Нападники: Крістіан Мба, Пітер Ітодо, Ярослав Карпізін.
Також зазначається, що вже цього тижня Металіст 1925 проведе перший контрольний матч, де суперником буде австрійський Вольфсбергер.