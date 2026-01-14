Україна

На зборах харків'ян буде задіяно 27 виконавців.

Харківський Металіст 1925 вже розпочав підготовку до другої половини сезону, яка пройде в Іспанії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Харківська команда розмістилася в готелі Ельба у містечку Естепон, який стане тимчасовим будинком команди на 11 днів, після чого підопічні Младена Бартуловича переїдуть до готелю СО у містечку Сотогранде.

Навчально-тренувальний збір, на який вирушили 27 гравців, пройде до 13 лютого.

Воротарі: Олег Мозіль, Ярослав Проценко, Данило Варакута, Микита Гончаров.

Захисники: Дмитро Капінус, Володимир Салюк, Євген Павлюк, Олександр Мартинюк, Ілля Крупський, Артем Шабанов, Ігор Снурніцин, Денис Кондратюк.

Півзахисники: Іван Калюжний, Арі Моура, В'ячеслав Чурко, Денис Антюх, Рамік Гаджиєв, Ігор Когут, Ермір Рашиця, Іван Литвиненко, Владислав Калітвінцев, Батон Забергджа, Андрій Король, Іван Багрій.

Нападники: Крістіан Мба, Пітер Ітодо, Ярослав Карпізін.

Також зазначається, що вже цього тижня Металіст 1925 проведе перший контрольний матч, де суперником буде австрійський Вольфсбергер.