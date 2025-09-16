Абсолютний чемпіон світу приєднався до футбольних зірок, щоб допомогти зібрати понад мільйон євро на благодійність.
Усик, getty images
16 вересня 2025, 07:23
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик взяв участь у благодійному поєдинку Легенд Португалії проти Легенд світу, який завершився з рахунком 4:1.
Українець вийшов на поле на 22-й хвилині, замінивши Генріка Ларссона, але вже на 39-й хвилині його місце зайняв Юрій Джоркаєфф. Результативними діями Усик не відзначився, однак сам факт його появи на полі став окрасою заходу.
Мета організаторів – зібрати понад мільйон євро для благодійних організацій, серед яких Український Червоний Хрест та Usyk Foundation.
Матч відбувся на стадіоні Жозе Алваладе в Лісабоні.