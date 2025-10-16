Україна

Футболіст збірної України вибачився та запевнив, що таке більше не повториться.

Захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля прокоментував той факт, що він ставив лайки під відео з російським контентом.

Спочатку Конопля виклав сторіс, у якому написав: "Як людина, яка представляє нашу країну та робить все задля того, щоб підтримати її у війні з росією – мені дивно чути подібного роду обвинувачення у свій бік. Я вважаю себе патріотом нашої країни і справжніх українців, які зрозуміють, де правда, а де брехня. Прошу перевіряти інформацію, яку вам надають у соцмережах. Дякую за увагу. Сподіваюся на підтримку та розуміння".

Потім Юхим переглянув свою позицію і написав наступне: "Ви праві. Я не вкладав у свої лайки ніяких намірів. Не підтримував ні в якому разі росію та її діячів і послідовників. Я – патріот своєї країни. Висновки зробив. Щиро перепрошую. Більше не повториться".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Конопля ставив лайк під відео, де показано закриття дверей метро з російським підписом: "росія не для слабких та повільних". Далі він ставив лайки на голах колишнього гравця збірної росії Романа Павлюченка, а також на висловлюваннях Володимира Жиріновського.

Нинішнього сезону Конопля провів 12 матчів, у яких забив один гол та віддав три гольові передачі.

Свій наступний матч Шахтар проведе проти Полісся – гра відбудеться 18 жовтня.