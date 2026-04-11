Керманич Колоса прокоментував нічию проти Руху.

Ковалівського Колос напередодні зіграв унічию проти львівського Руху в двадцять третьому турі української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "колосків" Руслан Костишин прокоментував виступ власної команди.

"Із поганими емоціями пішов з поля, тому що ми пропустили такий нелогічний гол на останній хвилині. Не скажу, що ми дуже феєрили у цій грі, але домінували.

Нам важко давались моменти, в нас були гарні підходи, але якість в третій зоні не давала нам багато моментів чи ударів. П’ять днів до матчу працювали тільки над завершенням атаки. Навіть не було навантажень.

Але дуже корисна для нас гра, тому що ми йшли впевнено на цю гру, давали іншим хлопцям зіграти. Ми розуміємо, що в єврокубки вже не потрапимо і не вилетимо — ми будемо давати шанс іншим гравцям проявляти себе, щоб знати, із ким йти в новий сезон, як до нього готуватись, хто може допомогти нам, тому що нам треба все одно команду освіжати, підсилювати. Якщо ми хочемо вищі місця, то повинні з’явитись більш якісні футболісти.

Треба питати з всіх, починаючи з себе. Мабуть так підготували команду, думали, що Рух можна обіграти стоячи. Не вдалось. Почали вмикатись уже під кінець, агресивніше грати, десь заміни допомогли. Коли команду вважаєш нижче класом — недограєш епізоди і нема страху пропущеного голу. Треба було чіплятись за м’яч, щоб цієї подачі з флангу не було. Це недопрацювання усіх нас.

У нас є задачі, є якісь премії за гру. Президент добре ставиться до команди. Коли треба, може і подвійні дати. У нього є таке — давати за важкі матчі. Ми самі втратили цю можливість. Нам хочеться посісти п’яте місце, четверте — уже важко буде, а нижчі посідати не хочу", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в криворізького Кривбасу.