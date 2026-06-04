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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 червня 2026 року.

Завершилася 1561 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Українські дрони атакували Санкт-Петербург, де під ударом опинився «Петербурзький нафтовий термінал» — один із найбільших комплексів на північному заході рф.

Зеленський підписав укази про кадрові зміни в керівництві Нацгвардії. Полковника Олега Мироненка призначили заступником командувача.

Угорські журналісти з’ясували, що затримання інкасаторів Ощадбанку було особистим рішенням Орбана, який хотів помститися Україні за перебої з постачанням нафти через трубопровід Дружба.Водночас угорська генпрокуратура заперечує це.

Компанія Fire Point показала випробування ракети FP-7.X, яка стане основою для українського антибалістичного перехоплювача FREYJA.Під час випробувань вдалося провести повністю керований маневровий політ FP-7.X.

Петер Мадяр заявив, що Угорщина та Україна досягли угоди щодо прав угорців Закарпаття. Водночас прискореного вступу України до ЄС Мадяр не підтримує.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

3 початку цієї доби на фронті відгриміло вже 215 запеклих бойових зіткнень. Протягом дня агресор завдав двої ракетних ударів (випустивши дві ракети) та 48 авіаційних ударів, скинувши на українську землю 149 керованих авіабомб. Крім того, для атак по наших позиціях та мирних містах і селах загарбники залучили 6218 дронів-камікадзе й здійснили 4689 обстрілів з різних видів озброєння.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом дня відбулося два бойових зіткнення. Ворог завдав двох авіаударів із застосуванням пʼяти керованих авіабомб, а також 44 рази обстріляв позиції наших військ та прикордонні населені пункти, двічі застосувавши реактивні системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти шість разів запекло штурмували оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вільчі та Охрімівки. Наразі три бойових зіткнення тут усе ще тривають.

На Купʼянському відтинку фронту загарбники тричі йшли в атаку, марно намагаючись потіснити наші підрозділи поблизу Новоплатонівки, Подолів та Купʼянська. Одне бойове зіткнення продовжується і в ці хвилини.

На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили чотирнадцять спроб ворога просунутися неподалік Дерилового, Дробишевого, Ставків, Лимана, Озерного, Новоселівки та Ямполя. Ще три бойові зіткнення залишаються активними.

На Слов'янському напрямку Сили оборони повністю нівелювали одинадцять спроб загарбників прорватися вперед у районах Рай-Олександрівки, Калеників, Кривої Луки та Закітного.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну наступальну дію окупаційних військ у районі населеного пункту Привілля. Сили оборони на Костянтинівському напрямку, успішно відбили десять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку зафіксовано високу інтенсивність боїв — ворог провів 27 атак. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах Вільного, Кучерового Яру, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки, Новопавлівки та Удачного. Дотепер тут триває три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів, ще чотирнадцять — поранено. Наші воїни знешкодили один ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами, шість одиниць автомобільної та пʼять одиниць спеціальної техніки ворога.

Також пошкоджено пʼять автомобілів, пʼять одиниць спецтехніки та один пункт управління БПЛА. Крім того, знищено або придушено засобами радіоелектронної боротьби 227 ворожих безпілотників різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти десять разів намагалися просунутися вперед в районах Вороного, Воскресенки, Січневого та Тернового. Дотепер там триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 27 атак окупантів у районах Прилук, Добропілля, Цвіткового, Солодкого, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Гуляйпільського та Чарівного, ще пʼять боїв продовжуються.

На Оріхівському напрямку ворожі загони чотири рази намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Щербаків, Білогірʼя, Нестерянки та Степногірська. Одне бойове зіткнення ще триває.

На Придніпровському напрямку наступальних дій з боку окупантів сьогодні не зафіксовано.

На інших ділянках фронту ситуація залишається контрольованою, суттєвих змін в оперативній обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Головне за сьогодні. Зараз усі необхідні сили залучені в Дніпрі після російських ударів. Були «шахеди», була балістика. По продовольчих складах, по поштовому терміналу. Важливо всім підтримати Дніпро й кожне наше місто, кожну нашу громаду, які зазнають російських ударів.

Сьогодні в Україні був Марк Рютте й посли всіх держав – членів НАТО. Відбулася зустріч Ради Україна – НАТО. Всі представники країн саме в Україні – після того, як росіяни намагалися вичавити наших партнерів з України, залякати посольства. Результат – дуже символічна зустріч у Києві, і сигнал зустрічі основний – Україну треба підтримати, підтримувати більше. І саме в таких питаннях, як антибалістика. Є рішення партнерів про нові внески в програму PURL – будуть вони у червні. Це допоможе. Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою – треба, щоб у Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститися. І спроможність зробити антибалістичну систему в Європі є, щоб виробництво було – теж є всі можливості. Треба, щоб політичні рішення максимально швидко працювали.

Я вдячний кожній країні, яка з нами в цьому завданні, це і Франція, Норвегія, Німеччина, Данія, Швеція, Італія, інші. Європа реально стане сильнішою, коли буде цей результат. Не якщо, а коли. І це буде, але час має велике значення, і треба бути оперативнішими. Ми обговорили з Генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі – для України є запрошення, ми будемо представлені. І головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один із таких потенційних результатів.

Говорив із Кіром сьогодні, Прем’єр-міністром Британії. Ми готуємося до перемовин, готуємось до зустрічей, і це напрямок і про зброю для нашої оборони, і про нашу дипломатію, про нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат Е3 – Британія, Франція та Німеччина – формат дієвий. Плюс «нордики».

Я говорив сьогодні також із Йонасом, Прем’єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку, Йонасе, тобі. Звісно, Сполучені Штати – щодня з ними спілкуємось, дуже очікуємо, що від іранського питання вони перейдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала проти Європи, Росія веде проти всього демократичного світу фактично, і кожен має зробити свій внесок, щоб зупинити агресію Росії та постійні російські спроби дестабілізувати всіх навколо.

І ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які застосовують наші українські далекобійні санкції. Дякую вам, воїни, за влучність! СБУ, СБС, ССО, ГУР, СЗР та інші складові, які залучені. Ви повертаєте російську війну в «рідну гавань» найбільш відчутно, і там ця війна й має завершитись. Україні потрібен мир. Дякую всім, хто з Україною!