Україна: Перша ліга

Клуб не зміг вирушити на виїзний матч через фінансові проблеми.

КДК УАФ на своєму офіційному сайті оголосив, що Лісне отримав технічну поразку за матч 14 туру Другої ліги України проти Ужгорода, що не відбувся.

"Розглянувши матеріали щодо матчу 14 туру чемпіонату України серед команд клубів другої ліги ПФЛ сезону-2025/2026 ФК Ужгород — ФК Лісне, що мав відбутися 19 жовтня 2025 року, зарахував ФК Лісне технічну поразку з рахунком 0:3 та зобов’язав сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 000 гривень (за невиїзд команди на матч)", — йдеться у заяві УАФ.

Раніше в пресі з'являлася інформація про те, що клуб з київської області має великі фінансові проблеми.

Після 14 турів Лісне набрав 21 очко та посідає шосте місце у групі А Другої ліги.

Вже сьогодні, 28 жовтня, Лісне у гостях зіграє матч Кубка України проти Чернігова. Стартовий свисток пролунає о 12.00.