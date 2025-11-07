Єдиний гол Шастала зрівняв команди у турнірній таблиці Першої ліги.
Лівий Берег — Інгулець, Лівий Берег
07 листопада 2025, 16:50
У центральному матчі туру Першої ліги Лівий Берег на власному полі здобув мінімальну перемогу над Інгульцем. Результат зустрічі вирішив один точний удар у другому таймі.
На 71-й хвилині кияни провели атаку через правий фланг. Після прострілу оборона Інгульця заблокувала два поспіль удари, однак м'яч відскочив до Дмитра Шастала. Хавбек Лівого Берега спокійно пробив у правий кут і відкрив рахунок, який виявився єдиним у матчі.
Лівий Берег здобуває важливу перемогу 1:0 та наздоганяє Інгулець у турнірній таблиці, піднявшись на третю позицію.
Зазначимо, що обидві команди може обійти Агробізнес, якщо завтра переможе Чернігів.
Лівий Берег — Інгулець 1:0
Гол: Шастал, 71.