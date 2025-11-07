Україна: Перша ліга

Єдиний гол Шастала зрівняв команди у турнірній таблиці Першої ліги.

У центральному матчі туру Першої ліги Лівий Берег на власному полі здобув мінімальну перемогу над Інгульцем. Результат зустрічі вирішив один точний удар у другому таймі.

На 71-й хвилині кияни провели атаку через правий фланг. Після прострілу оборона Інгульця заблокувала два поспіль удари, однак м'яч відскочив до Дмитра Шастала. Хавбек Лівого Берега спокійно пробив у правий кут і відкрив рахунок, який виявився єдиним у матчі.

Лівий Берег здобуває важливу перемогу 1:0 та наздоганяє Інгулець у турнірній таблиці, піднявшись на третю позицію.

Зазначимо, що обидві команди може обійти Агробізнес, якщо завтра переможе Чернігів.

Лівий Берег — Інгулець 1:0

Гол: Шастал, 71.