Україна: Перша ліга

Хмельницький клуб попрощався з наставником після невдалого старту в Першій лізі.

Хмельницьке Поділля офіційно оголосило про завершення співпраці з головним тренером Сергієм Ковальцем, який очолював команду. Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Футбольний клуб Поділля дякує головному тренеру Сергію Ковальцю за плідну співпрацю та позитивні моменти в історії клубу. Бажаємо подальших успіхів, нових досягнень і перемог у тренерській кар’єрі!" — йдеться у зверненні клубу.

Команда наразі посідає 16‑те місце в турнірній таблиці Першої ліги України, маючи лише чотири очки після 12 матчів. Поділлю також була зарахована технічна поразка за матч проти Прикарпаття, який вони фактично виграли.

Ковалець очолював Поділля з листопада 2024 року, за цей час провів 28 матчів у ролі наставника.