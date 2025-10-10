Україна: Перша ліга

Полтавська команда знову змінила головного тренера.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера Олександра Бабича.

Виконувачем обов'язків головного тренера став Валерій Куценко. З воротарями працюватиме Дмитро Стойко. Їм допомагатиме тренер-аналітик Сергій Приходько.

Нагадаємо, Бабич очолював Ворсклу з літа цього року. Під його керівництвом полтавці провели 11 матчів, з яких три перемоги, три нічиї та чотири поразки.

Після дев'яти турів Ворскла набрала 12 очок та посідає сьоме місце у турнірній таблиці Першої ліги України.