Полтавська команда знову змінила головного тренера.
Олександр Бабич, ФК Ворскла
10 жовтня 2025, 13:23
Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера Олександра Бабича.
Виконувачем обов'язків головного тренера став Валерій Куценко. З воротарями працюватиме Дмитро Стойко. Їм допомагатиме тренер-аналітик Сергій Приходько.
Нагадаємо, Бабич очолював Ворсклу з літа цього року. Під його керівництвом полтавці провели 11 матчів, з яких три перемоги, три нічиї та чотири поразки.
Після дев'яти турів Ворскла набрала 12 очок та посідає сьоме місце у турнірній таблиці Першої ліги України.