Україна: Перша ліга

Результати поєдинків дня у Першій лізі України.

У середу, 8 жовтня, відбулося п’ять поєдинків 10-го туру Першої ліги сезону 2025/26.

Перший матч: Фаворит матчу – полтавська Ворскла, яка йшла восьмою з 12 очками, приймала Чернігів, який перебував у зоні вильоту з 4 очками. Обидві команди демонстрували обережну гру, і до перерви на табло було 0:0. Однак у другому таймі гості вирвали перемогу: Безгубченко розіграв швидку атаку, передавши пас Кулику, який пробив у сітку воріт на 62-й хвилині. Полтавці мали кілька нагод відігратися, проте оборона Чернігова тримала оборону. Ця перемога допомогла Чернігову відірватися від зони вильоту.

Ворскла – Чернігів 0:1

Гол: Кулик, 62

Другий матч: Ця гра стала справжньою битвою за третю сходинку турнірної таблиці. Агробізнес, який випереджав Інгулець, відкрив рахунок вже на 13-й хвилині — Войтиховський двічі влучив у ворота суперника (13-та і 59-та хвилини). Проте господарі зуміли відігратися: Кисленко відквитав один гол (32 хв), а Бенедюк вивів команду вперед (37 хв). Наприкінці матчу Волохатий з далекої відстані пробив точно — 3:2. Після вилучення Діхтярука (85 хв, друга жовта) Інгулець змушений був грати у меншості, але втримав переможний рахунок і піднявся на третє місце.

Інгулець – Агробізнес 3:2

Голи: Кисленко, 32, Бенедюк, 37, Волохатий, 71 – Войтиховський, 13, 59

Вилучення: Діхтярук, 85 (друга жовта)

Третій матч: Запорізький Металург продовжує боротьбу в зоні вильоту. У домашньому матчі команда не змогла зломити опір Пробою, який забив єдиний гол на 52-й хвилині завдяки Іваничуку. Пробій отримав важливі три очки і піднявся на 11-те місце, залишаючи Металург у небезпечній зоні.

Металург – Пробій 0:1

Гол: Іваничук, 52

Четвертий матч: У дебютному матчі на чолі Лівого Берега Олександр Рябоконь одразу здобув перемогу. Під тиском подолян гості забили два голи наприкінці зустрічі: Шастал відзначився на 79-й хвилині, а Криворучко закріпив успіх на 85-й. Поділля залишився у меншості після вилучення Шавріна (81 хв, пряма червона). Це дозволило Лівому Берегу святкувати першу перемогу з новим тренером.

Поділля – Лівий Берег 0:2

Голи: Шастал, 79, Криворучко, 85

Вилучення: Шаврін, 81 (Поділля, пряма червона)

П'ятий матч: Чернівецька Буковина здобула важливу виїзну перемогу в Тернополі. Вже на 9-й хвилині Вітенчук відкрив рахунок, а на 49-й Кожушко подвоїв перевагу гостей. Нива відіграла один м’яч на 89-й хвилині завдяки Бею, але це було лише голом престижу. Буковина піднялася на проміжне перше місце в таблиці, тоді як Нива залишилась у нижній частині турнірної таблиці.

Нива Т – Буковина 1:2

Голи: Бей, 89 – Вітенчук, 9, Кожушко, 49