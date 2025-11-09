Україна: Перша ліга

Відбулися заключні матчі 15 туру Першої ліги України.

Сьогодні, 9 листопада, відбулося кілька заключних матчів у рамках 15 туру Першої ліги України.

У першому матчі Поділля на своєму полі поділило очки з полтавською Ворсклою. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол Владислава Семотюка у складі гостей, які з 80 хвилини грали у меншості після вилучення Вадима Червака, господарі поля відповіли влучним ударом Владислава Шкіндера на шостій компенсованій хвилині.

Поділля — Ворскла 1:1

Голи: Шкіндер, 90+6 — Семотюк, 78.

У другій зустрічі Прикарпаття мінімально обіграло Пробій із рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Андрій Хома, який на 77 хвилині реалізував пенальті.

Прикарпаття — Пробій 1:0

Гол: Хома, 77 (пен).

У третій зустрічі ЮКСА в гостях здобула перемогу над тернопільською Нивою з рахунком 4:1. Перемогу команді з Київської області забезпечили голи Романа Ювхимця, Венделла та Кастро Гонсалеза, який оформив дубль. У тернополян єдиний м'яч забив Мар'ян Мисик, який реалізував пенальті на старті матчу.

Нива Тернопіль — ЮКСА 1:4

Голи: Мисик, 10 (пен) — Ювхимець, 24, Кастро Гонсалез, 56 (пен), 58, Венделл, 88.