Україна: Перша ліга

Лідер чемпіонату продовжує переможну серію, а Вікторія втратила перевагу у матчі проти Маріуполя.

У четвер, 8 листопада, у Першій лізі України відбулися чотири поєдинки 15 туру сезону-2025/26. Тур подарував камбек, впевнену перемогу лідера першості та бойову нічию у Харкові.

Вікторія на власному полі не втримала перевагу над Феніксом-Маріуполь. Після голу Чернова у першому таймі сумська команда вела в рахунку, але після перерви Фенікс додав у темпі і перевернув хід зустрічі завдяки точним ударам Богданова та Сидоренка. Команда Фещука здобуває важливі три очки у боротьбі за зону УПЛ.

Агробізнес з Волочиська показав впевнену гру проти Чернігова та здобув перемогу 2:0, забивши в другому таймі.

У Харкові Металіст і Чорноморець розійшлися миром 1:1. Господарі відкрили рахунок, але одесити відновили рівновагу після автогола Пороха.

Буковина продовжує домінувати у чемпіонаті. Чернівецький клуб упевнено переграв СК Металург із Запоріжжя – 3:0. Герой зустрічі Дахновський оформив дубль, а наприкінці Бойчук поставив крапку.

Результати туру (8 листопада, 15 тур):

Вікторія – Фенікс-Маріуполь 1:2

Голи: Чернов, 43 – Богданов, 71, Сидоренко, 83

Чернігів – Агробізнес 0:2

Голи: Кузьмін,62, Войтиховський,90+3

Металіст – Чорноморець 1:1

Голи: Багачинський,25 – Порох,47, автогол

Буковина – СК Металург 3:0

Голи: Дахновський, 29, 55, Бойчук, 87