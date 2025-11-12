Україна: Перша ліга

Відбувся перенесений матч п'ятого туру Першої ліги України.

У перенесеному матчі п'ятого туру Першої ліги України столичний Лівий Берег на своєму полі поділив очки із Черніговом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

"Сіверяни" відкрили рахунок у матчі на сьомій хвилині завдяки зусиллям Джіліндо Безгубченка, але через 11 хвилин цифри на табло зрівняв Дмитро Шастал.

Після 15 турів Лівий Берег набрав 30 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці Першої ліги, а у Чернігова 12 балів та 14 позиція після 13 зустрічей.

Лівий Берег — Чернігів 1:1

Голи: Шастал, 18 — Безгубченко, 7.

Лівий Берег: Жмурко, Соколов, Якимів, Самар, Сідней, Банада, Криворучко, Дієго (Гунічев, 86), Шастал, Воробчак (Галоян, 75), Венделл (Різник, 86).

Чернігів: Татаренко, Картушов, Фатєєв, Романченко, Галстян (Зенченко, 64), Шушко (Дідок, 79), Бибік (Шумило, 64), Шалфєєв (Сердюк, 64), Порохня, Безгубченко (Вольський, 71), Новіков.

Попередження: Дієго, Якимів, Різник — Романченко, Вольський, Татаренко, Дідок.