Україна: Перша ліга

Тренер підбив підсумки гри і поділився планами на майбутнє.

Головний тренер Лівого Берега, Олександр Рябоконь, прокоментував важливу перемогу своєї команди над Ворсклою (2:0) у 11‑му турі. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

"Дуже задоволений результатом матчу. Вважаю, що команда сьогодні грала гідно проти непростого суперника. Безперечно, не все ще вдавалося, але це очікувано. Сподобалося те, що наша команда має характер і хлопці грають до кінця".

Особливо Рябоконю сподобалася гра новачка — бразильського нападника Венделла:

"Вперше нинішнього сезону у стартовому складі вийшов Венделл і він зіграв дуже непогано. До того ж грав на незвичній для себе позиції — центр нападнику. На жаль, два його голи скасували, але він дуже допоміг команді сьогодні та віддав усі сили".

Наставник також звернув увагу на надійну гру голкіпера:

"Четвертий матч поспіль Лівий Берег не пропускає. Наш голкіпер Жмурко відіграв надійно та кілька разів врятував команду".

На жаль, не змогли взяти участь у грі Косовський — через травму він вибув на щонайменше два тижні:

"Хоча він грав у минулому поєдинку дуже добре, зараз не зможе вийти на поле. Це досить прикро".

У тренера також є чимало похвал для головного бомбардира команди:

"Нині найкращий бомбардир — Сідней. Він має хороший поставлений удар, реалізує пенальті та вдало підключається на стандарти. Працюватимемо над тим, щоб форварди забивали ще більше".

На думку Рябоконя, попереду — дуже непростий матч із ЮКСА:

"Матч із ЮКСА точно не буде легкою прогулянкою. У них сильний склад, багато бразильців. Але у нас є час, щоб ретельно підготуватися".