Україна: Перша ліга

Після поразки від Пробоя в 10-му турі Першої ліги запорізький клуб опинився в зоні вильоту з шістьма очками.

Головний тренер запорізького Металурга Юрій Слабишев офіційно подав у відставку та залишив розташування клубу. Про це повідомила пресслужба команди.

Рішення було ухвалено після поразки від Пробоя в 10-му турі Першої ліги — запоріжці поступилися вдома з рахунком 0:1. Це вже шоста поразка Металурга у поточному сезоні.

Клуб анонсував, що найближчим часом надасть оновлену інформацію щодо подальшої роботи команди та тренерського штабу.

Після десяти турів Металург посідає 15-те місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в активі лише шість очок та перебуваючи в зоні вильоту.