Юрій Слабишев, getty images
08 жовтня 2025, 18:05
Головний тренер запорізького Металурга Юрій Слабишев офіційно подав у відставку та залишив розташування клубу. Про це повідомила пресслужба команди.
Рішення було ухвалено після поразки від Пробоя в 10-му турі Першої ліги — запоріжці поступилися вдома з рахунком 0:1. Це вже шоста поразка Металурга у поточному сезоні.
Клуб анонсував, що найближчим часом надасть оновлену інформацію щодо подальшої роботи команди та тренерського штабу.
Після десяти турів Металург посідає 15-те місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в активі лише шість очок та перебуваючи в зоні вильоту.