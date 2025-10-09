Україна: Перша ліга

ЮКСА та Металіст здобули перемоги, а одеський клуб зіграв унічию, втративши одноосібне перше місце.

У четвер, 9 жовтня, відбулися матчі десятого туру Першої ліги сезону-2025/26.

ЮКСА на своєму полі обіграла Прикарпаття з рахунком 3:1. Відкрив рахунок Ситніков на 10-й хвилині, після перерви Геррейро подвоїв перевагу команди. Хома скоротив відставання для гостей на 50-й хвилині, але Лебедєв на 86-й хвилині встановив остаточний рахунок.

ЮКСА – Прикарпаття 3:1

Голи: Ситніков, 10, Геррейро, 48, Лебедєв, 86 — Хома, 50

Харківський Металіст на виїзді мінімально здолав Фенікс-Маріуполь 1:0 завдяки голу Луціва на 24-й хвилині.

Фенікс-Маріуполь – Металіст 0:1

Гол: Луців, 24

Одесити з Чорноморця у матчі проти Вікторії не змогли забити, зігравши внічию 0:0. З 70-ї хвилини команда грала в меншості після другої жовтої картки Ракіцького. Втрата очок коштувала Чорноморцю одноосібного лідерства — наразі у них 26 очок, стільки ж, як і у Буковини.

Чорноморець – Вікторія 0:0

Вилучення: Ракіцький, 70 (друга жовта, Чорноморець)