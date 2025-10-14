Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
Вікторія - Металург, ФК Вікторія
14 жовтня 2025, 16:19
Сьогодні, 14 жовтня, відбулися заключні матчі 11 туру Першої ліги України.
У першому сумська Вікторія на своєму полі впевнено обіграла запорізький металург із рахунком 3:0.
Перемогу господарям поля забезпечили голи у виконанні Максима Євпака та Станіслава Шарая, який оформив дубль.
Також зазначимо, що на 25 хвилині Руслан Паламар у складі Вікторії не реалізував пенальті.
Вікторія — Металург 3:0
Голи: Євпак, 60, Шарай, 75, 79.
У другій зустрічі Агробізнес мінімально обіграв Фенікс-Маріуполь із рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий на 41 хвилині, а його автором став Роман Білий, який зрізав м'яч у свої ворота.
Агробізнес — Фенікс-Маріуполь 1:0
Гол: Білий, 41 (аг).