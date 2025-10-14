Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 14 жовтня, відбулися заключні матчі 11 туру Першої ліги України.

У першому сумська Вікторія на своєму полі впевнено обіграла запорізький металург із рахунком 3:0.

Перемогу господарям поля забезпечили голи у виконанні Максима Євпака та Станіслава Шарая, який оформив дубль.

Також зазначимо, що на 25 хвилині Руслан Паламар у складі Вікторії не реалізував пенальті.

Вікторія — Металург 3:0

Голи: Євпак, 60, Шарай, 75, 79.

У другій зустрічі Агробізнес мінімально обіграв Фенікс-Маріуполь із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 41 хвилині, а його автором став Роман Білий, який зрізав м'яч у свої ворота.

Агробізнес — Фенікс-Маріуполь 1:0

Гол: Білий, 41 (аг).