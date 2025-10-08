Україна: Перша ліга

Прокуратура розслідує незаконне бронювання гравців — клуб поки не коментує ситуацію.

Чернігівська обласна прокуратура оголосила про вручення підозри керівнику підприємства у справі про фіктивне бронювання футболістів і працівників футбольного клубу.

За офіційним повідомленням прокуратури, директор ТОВ "розробив схему зарахування до штату товариства з подальшим бронюванням футболістів та керівників футбольного клубу, які не брали жодної участі в діяльності підприємства. Це зменшувало мобілізаційний резерв ЗСУ та сприяло ухиленню від призову на військову службу".

За даними Суспільного, підозру отримав Микола Синиця — гендиректор ФК Чернігів та керівник ТОВ "Коллар Компані". Згідно з даними YouControl, Синиця є одним з бенефіціарів клубу.

Пресслужба Чернігова наразі не підтвердила факту обшуків на підприємстві чи у футболістів. Представник клубу, Олександр Гребенников, заявив, що не має інформації про бронювання та не може коментувати слідчі дії.

На момент подій команда Чернігів готувалася до матчу 10-го туру Першої ліги проти Ворскли, який завершився перемогою гостей 1:0.