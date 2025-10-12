Україна: Перша ліга

Результати поєдинків дня у Першій лізі України.

12 жовтня у Чернівцях на стадіоні Буковина місцева команда продовжила вражаючу серію перемог у Першій лізі, впевнено здолавши хмельницьке Поділля з рахунком 2:0.

Господарі одразу взяли гру під контроль. Вже на 9-й хвилині Родіон Плакса відкрив рахунок після класної передачі Кожушка — нападник увірвався у штрафний майданчик і пробив повз воротаря з гострого кута.

Поділля намагалося відповісти, але особливої загрози воротам Буковини не створювало. Натомість чернівчани впевнено контролювали темп і створювали моменти. Один із них на 72-й хвилині реалізував Віталій Груша, отримавши передачу від Вітенчука — 2:0, і матч фактично був зроблений.

Буковина – Поділля – 2:0

Голи: Плакса, 9, Груша, 72

У паралельному матчі 11-го туру Інгулець на виїзді здобув мінімальну перемогу над Пробоєм із Городенки — 1:0. Гра була не дуже видовищною, але вкрай напруженою.

Розв’язка настала на 26-й хвилині: Радульський сфолив у власному штрафному, зупинивши контратаку гостей. Арбітр без вагань призначив пенальті. Віталій Фарасеєнко впевнено реалізував 11-метровий удар.

У другому таймі господарі активізувалися, створили кілька моментів, але захист Інгульця та воротар діяли надійно. Особливо варто відзначити Пилипчука, який у середині другого тайму виніс м’яч з лінії воріт після подачі з кутового.

Пробій – Інгулець 0:1

Гол: Фарасеєнко, 27