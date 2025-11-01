Україна: Перша ліга

Стартував черговий тур Першої ліги України.

Сьогодні, 1 листопада, відбулися перші матчі у рамках 14 туру Першої ліги України-2025/26.

У першому матчі ЮКСА на своєму полі здобула перемогу над харківським Металістом з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині, коли Єгор Поправка зрізав м'яч у власні ворота. За дві хвилини цифри на табло зрівняв Педро Монтейру Да Сілва. Перемогу киянам приніс гол у виконанні Сергія Лебедєва на 31 хвилині.

ЮКСА — Металіст 2:1

Голи: Монтейру, 10, Лебедєв, 31 — Поправка, 8 (аг).

У другій зустрічі Лівий Берег у гостях розгромив запорізький Металург із рахунком 5:0.

Гості зі столиці відкрили рахунок на першій хвилині зусиллями Валерія Самара, після чого на 36 хвилині Денис Дорошенко відзначився автоголом. Успіх "лебедів" у компенсований час до першого тайму підкріпив гол Дмитра Шастала.

У другому таймі команда Олександра Рябоконя забила ще два м'ячі — спершу на 46 хвилині відзначився Венделл Флоренціо Бріто, а дев'ять хвилин потому Дієго Енріке Соуза Да Сілва.

Також зазначимо, що на 76 хвилині з поля було вилучено захисника запорожан Дениса Червінського.

СК Металург — Лівий Берег 0:5

Голи: Самар, 1, Дорошенко, 36 (аг), Шастал, 45+1, Венделл, 46, Дієго, 65.

Вилучення: Червінський, 76.