Україна: Перша ліга

Нова угода з вихованцем Шахтаря розрахована до літа 2027 року.

Чернігів на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з півзахисником Єгором Картушовим.

Нова угода з досвідченим 34-річним вихованцем Шахтаря розрахована до літа 2027 року.

"Чернігів для мене — особливе місто. Я справді люблю це місце, людей і атмосферу, яка тут панує. Відчуваю себе в цьому клубі чудово. Хочу й надалі працювати тут, допомагати команді ставати сильнішою і рости разом із ФК Чернігів. Вірю, що попереду в нас ще багато гарних моментів", — сказав Картушов.

Картушов виступає за Чернігів із січня 2025 року. Нинішнього сезону він провів 16 матчів без результативних дій.

Після 14 ігор Чернігів набрав 13 очок та посідає 14 місце у турнірній таблиці Першої ліги.