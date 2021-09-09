Украина: Вторая лига

Португалец надеется вновь заявить о себе в стане "красных дьяволов".

Нападающий Криштиану Роналду в летнее трансферное окно покинул Ювентус и перебрался в Манчестер Юнайтед, где он выступал в период с 2003 по 2009 год.

36-летний португалец признался, что надеется стать ключевым игроком "красных дьяволов" на ближайшие несколько лет.

"Вот почему я здесь. Я не отдыхать приехал. Как я уже говорил раньше у меня в этом клубе все было хорошо, мы выигрывали трофеи. Я много лет выступал в этой футболке, но теперь я здесь для того, чтобы снова побеждать.

"Я готов, как и мои партнеры по команде. Я готов работать, работать и еще раз работать. Для меня, болельщиков и клуба это огромная возможность сделать шаг вперед. Я готов и думаю, что буду важным игроком Манчестер Юнайтед в ближайшие три или четыре года", — приводит слова Роналду официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.