Зірковий прогноз на ЧС-2022.
Екс-оборонець славного «Дніпра» вважає, що Австралія мінімально переможе Данію.
- Дугласе, який прогноз на гру Австралія — Данія?
- У збірній Австралії грає мій хороший товариш – Азіз Бехич. Ми близько спілкуємся з часів турецького «Гіресунспора», де грали разом. Ставлю на перемогу Австралії 1:0 (якщо поставити на рахунок 1:0, як радить Дуглас, у разі успіху можна помножити суму своєї ставки на 15).
- Мундіаль в Катарі – цікавий?
- Мені дуже подобається. Багато несподіваних результатів, а це набагато цікавіше, коли все прогнозовано. Звісно, хочу, щоб перемогу здобула Бразилія на Мундіалі. Ми давно вже не вигравали.
- А які команди ще подобаються?
- Еквадор справив враження у перших турах. Думаю, що у вирішальному матчі за другу путівку в групі Еквадор переможе Сенегал 2:1. На перемогу команди Еннера Валенсії у цьому поєдинку Parimatch Ukraine дає високий коефіцієнт 2.5. А на гол самого гравця, який наразі забив три м’ячі у двох іграх, кофф 3.5.
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