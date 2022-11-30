ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

Екс-оборонець славного «Дніпра» вважає, що Австралія мінімально переможе Данію.

- Дугласе, який прогноз на гру Австралія — Данія?

- У збірній Австралії грає мій хороший товариш – Азіз Бехич. Ми близько спілкуємся з часів турецького «Гіресунспора», де грали разом. Ставлю на перемогу Австралії 1:0 (якщо поставити на рахунок 1:0, як радить Дуглас, у разі успіху можна помножити суму своєї ставки на 15).

- Мундіаль в Катарі – цікавий?

- Мені дуже подобається. Багато несподіваних результатів, а це набагато цікавіше, коли все прогнозовано. Звісно, хочу, щоб перемогу здобула Бразилія на Мундіалі. Ми давно вже не вигравали.

- А які команди ще подобаються?

- Еквадор справив враження у перших турах. Думаю, що у вирішальному матчі за другу путівку в групі Еквадор переможе Сенегал 2:1. На перемогу команди Еннера Валенсії у цьому поєдинку Parimatch Ukraine дає високий коефіцієнт 2.5. А на гол самого гравця, який наразі забив три м’ячі у двох іграх, кофф 3.5.

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