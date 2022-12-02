ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі третього туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Гани та Уругваю у рамках квартету Н.

Гана — Уругвай

П'ятниця, 2 грудня, 17:00. Аль-Вакра, стадіон Аль-Джануб. Головний арбітр – Ентоні Тейлор (Англія). Пряма трансляція на Megogo.

Ганці дуже непогано зарекомендували себе на чемпіонаті світу, показавши гостру гру в атаці, яка переважує недоліки в обороні, та неймовірний характер в поєднанні з жагою до перемог. Для виходу в плей-оф необхідно зробити останній крок, зігравши як мінімум внічию з Уругваєм — цього може вистачити, якщо Португалія обіграє Південну Корею.

В першому турі африканська збірна ледь не відібрала очки у Португалію, програвавши по ходу зустрічі 1:3. Згодом вони скоротили відставання, а в компенсований час мали чудову можливість забити третій, але фортуна повернулася до Іньякі Вільямса точно не тим місцем. Схоже, що його падіння перед порожніми воротами вже стало легендарним.

У другому турі вони перестріляли Південну Корею, хоча дозволили азійцям повернутися в гру після 0:2. В підсумку африканці перемогли 3:2, а вирішальний гол на рахунку надії збірної Гани Кудусі.

Уругвай геть не вражає на цьому чемпіонаті світу. Неозброєним оком видно, що команда давно переросла свій пік та переживає не найкращі часи. У двох матчах жодного забитого м'яча, і це при тому, що в атаці одні зірки: досвідчені Кавані та Суарес, зірковий реалівець Вальверде, молоде дарування МЮ Факундо Пельїстрі та багатомільйонний форвард Ліверпуля Дарвін Нуньєс.

В першому турі уругвайці не змогли зламати організовану оборону Південної Кореї (0:0), а вже згодом поступились Португалії (0:2).

Попри всі негаразди південноамериканці все ще мають шанси на плей-оф, і вони не такі вже й фантастичні. Вони мусять обігрувати Гану та сподіватись на перемогу Португалії над Південною Кореєю, або навіть нічию в цьому поєдинку.

За версією GG.bet, Уругвай – однозначний фаворит зустрічі: перемога південноамериканців оцінюється коефіцієнтом 1.76, а перемога африканської збірної – 5.0. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.74.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Ці команди лише раз зустрічались у своїй історії, і це по-справжньому легендарний поєдинок. ЧС-2010, чвертьфінал. Основний час закінчився з рахунком 1:1, а на 120+1-ій хвилині суддя поставив пенальті за те, що Суарес руками виніс м'яч з лінії власних воріт. Г'ян гол не забив, а Уругвай в підсумку виграв по пенальті.