ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла в плей-оф ЧС-2022.

Неймовірно приємно писати про збірну Польщі у контексті виходу далі. Можливо якість футболу наших сусідів була не завжди солідною, проте не все настільки погано, як може здатися суто за результатом.

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє аналіз збірної Міхнєвіча та прогнозує її майбутнє.



Турнірна таблиця Групи С

ГРУПА C 1 Аргентина 3 2 0 1 5 2 3 6 2 Польща 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Мексика 3 1 1 1 2 3 -1 4 4 Саудівська Аравія 3 1 0 2 3 5 -2 3

Вибір Міхнєвіча: склад збірної Польщі



Під час підготовки матеріалу представлення команд групи С ми прогнозували такий склад:

Щєнсни (Ювентус) – Кеш (Астон Вілла), Беднарек (Астон Вілла), Глік (Беневенто), Ківьор (Спеція), Залевські (Рома) – Журковскі (Фіорентина), Криховяк (б/к), Шиманські (Феєнорд) – Зелінські (Наполі), Левандовські (Барселона)

Основною формацією Польщі на груповому етапі була схема 4-4-2, хоча це доволі умовно, бо в певний момент та контекст матчу вона трансформувалася у більш закритий варіант — 5-3-2 чи 5-4-1.

Пост номер один передбачувано зайняв Войчєх Щєнсни, який раніше стабільно провалював великі турніри, проте цього разу нарешті позбувся усіх привидів минулого.

Ян Беднарек, який отримує дуже мало ігрової практики у складі Астон Вілли, не отримав місця у старті, а його місце зайняв юний талант та партнер Віктора Коваленко по Спеції Якуб Ківьор. Пару йому склав досвідчений Каміль Глік.

Окрім того, Чєслав Міхнєвіч зробив ставку на більш бувалих футболістів, що можуть витримати тиск відповідальності мундіалю, а молоді гравці потрапили в основу лише крапково. Замість Ніколи Залевські виходив Бартош Берешиньскі, в центрі поля пару Криховяку склав Крістіан Бєлік, який виступав під керівництвом нинішнього коуча у молодіжній збірній.

Попереду не було питань лише стосовно наявності Левандовські. Наразі Польща має у складі доволі посередніх вінгерів, котрі є перспективними по типу Скураща, чи віковими за прикладом Гросіцкі. Тренерський штаб дав можливість і Камінські з Вольфсбурга, й Франковскі з Лансу. Зелінські також має непохитну роль у команді.

Експрес-аналіз гри збірної Польщі

В цілому колектив Міхнєвіча зіграв так, як багато того очікували. Потужне покоління другої половини десятих починає поступово сходити з футбольної мапи, а нова генерація поки що не може компенсувати спад форми та роль попередніх лідерів. На великих турнірах цього десятиліття "Кадрі" відверто не вистачало фарту. Навіть коли вона грала доволі непогано, то все одно не проходила бар'єр групового етапу великих турнірів. Виключенням було лише Євро-2016, де дісталися одразу чвертьфіналу, проте саме на чемпіонатах світу вийти у 1/8 фіналу до нинішнього року вдалося аж у 1986 році.

До речі, зі згаданим вище турніром простежуються паралелі. Тоді також розпочали із нічиї з міцним конкурентом (Марокко), продовжили сухою перемогою над португальцями (аутсайдерами групи), а в крайньому турі впевнено влетіли Англії. У 1/8 фіналу бразильці не лишили від суперника мокрого місця.

Сподіваємось, цього разу буде інакше. Хочеться побачити збірну наших дружніх сусідів у чвертьфіналі.

Щоправда, буде важко. Якщо за воротарську позицію можна бути спокійно, бо Войчєх Щєнсни проводить турнір життя за збірну, то далі в Польщі починаються проблеми.

У захисті грають натуралізований англієць Метті Кеш, талановитий центрбек Якуб Ківьор, ветеран та ментальний лідер колективу Каміль Глік та багаторічний збірник команди Бартош Берешинські. Ви вже, мабуть, зрозуміли наскільки нестабільно виглядає головна ланка команди, яка ставить на потужну оборону та гру низькосереднім блоком. Альтернатив Камілю немає (нагадаємо, представник аутсайдера Серії В), Кубі потрібно набратися необхідного досвіду. Є варіант із Залевським, проте римлянин підходить скоріше під гру з трьома захисниками в ролі вінгбека, який дає обсяг роботи попереду, Єнджейчик може закрити декілька позицій у захисті та з віком втрачає свої здібності. Виклик футболіста Легії не зрозуміло багато польських журналістів та вболівальників.

У центрі поля зламався тафгай Гуральскі, який принаймні давав команді гостроту у єдиноборствах в центрі (частіше невиправдану), Кліха тренер відчепив у крайній момент, а футболіст дуже гостро відреагував на це у соціальних мережах, Модер, що вміє добре працювати із м'ячем, травмований, а Криховяк просто деградує із кожним сезоном. Ця проблема дуже гостро встала на мундіалі, коли поляки мали великі проблеми з просуванням вперед через центр. Ситуація на флангах атаки краще не виглядала.

"Кадра" має проблеми із якісними вінгерами, котрі могли б давати ширину та обігрувати суперників на флангах. Польща є четвертою командою з кінця за кількістю кросів у штрафний майданчик, тобто фірмовий маневр із подачами на Левандовські не працювали. А партнери по нападу також розчарували.

Низький блок проти організованих суперників також не працював, як потрібно. Наприклад, аргентинці спеціально намагалися розхитати команду на флангах, епізодично, скоріше всього, спеціально подвоюючи його за рахунок підключень крайніх захисників до вінгерів, що призводило до ризику кросів та провалів між лініями. Окрім того, Мессі та компанія блискуче користувалися проходами та розвитком атак через центр. Подібні проблеми можуть призвести до серйозних неприємностей у плей-оф.

Найкращий та найгірший матч збірної Польщі

22.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 1 ТУР 18:00 Мексика 0:0 Польща 26.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2 ТУР 15:00 Польща 2:0 Саудівська Аравія 30.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 3 ТУР 21:00 Польща 0:2 Аргентина



Стартовий матч поляки звели внічию з мексиканцями. Роберт Левандовські не зумів вразити ворота Гільєрмо Очоа.

Мексика — Польща — 0:0

У другому турі Польща зуміла здолати супротив Саудівської Аравії, проте могла й пропустити з пенальті, який відбив Войчєх Щєнсни.

Польща - Саудівська Аравія — 2:0

Голи: Зелінські (39), Левандовські (82)

Аргентинцям же збірна на чолі з Левандовські поступилися взагалі без шансів. Певний час команда трималася під натиском суперника, голкіпер знову потягнув пенальті (доволі лівий), проте на початку другого тайму опоненти таки зуміли забити.

Польща — Аргентина - 0:2

Голи: Алексіс Макаллістер (46), Хуліан Альварес (67)

Найкращий матч команда провела проти Саудівської Аравії, коли здобула дуже важливу перемогу, єдину на груповому етапі, найгірший з Аргентиною.

Найкращий гравець збірної Польщі групового етапу



Гадаємо, питань щодо Войчєха Щєнсни ні в кого немає. Голкіпер Ювентуса проводить блискучий індивідуально турнір, є лідером за кількістю сейвів, а також завдяки йому поляки пропустили на 5 голів менше, ніж очікувано.

Найкращий бомбардир та асистент збірної Польщі

Роберт Левандовські, який асистував Пьотру Зелінські з аравійцями, а пізніше скористався помилкою ворожого воротаря та забив свій перший гол на мундіалях.

Прогноз на плей-оф

Ніхто не відкриє Америку, якщо скаже, що Польща аутсайдер протистояння проти французів. Звісно, якість футболу та інші проблеми говорять не на користь наших друзів, проте певний впізнавальний стиль є. Він полягає на структурованій обороні, де всі гравці повинні знати своє місце та готуватися до гри без м'яча. Подібна тактика може не подобатися фанатам, проте вона дала свій результат у вигляді виходу на чемпіонат світу та усього лише двох пропущених голів у групі. Побачимо.

Поляки точно продемонструють свої якості та спробують ускладнити життя фавориту, котрий вже мав певні проблеми з проходженням низького блоку проти тунісців. В "Кадри" є топові та досвідчені гравці, котрі здатні на сенсацію, проте сильно сподіватися на щось подібне не варто.