Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Хорватія — Бельгія 0:0

Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич (Маєр, 90+2) — Крамарич (Пашалич, 64), Лівая (Петкович, 64), Перішич.

Бельгія: Куртуа — Дендонкер (Тілеманс, 72), Альдервейрельд, Вертонген — Меньє (Е. Азар, 88), Вітсель, де Брюйне, Кастань — Троссар (Т. Азар, 58), Мертенс (Лукаку, 46), Карраско (Доку, 72).

Попередження: Дендонкер.