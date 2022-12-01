ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
01 грудня 2022, 18:58
Хорватія з дивовижним везінням не пустила Бельгію до плей-оф чемпіонату світу-2022
Колектив Роберто Мартінеса не зміг розраховувати на реалізацію чисельних моментів із боку нападника Ромелу Лукаку.
Хорватія — Бельгія, Getty Images
01 грудня 2022, 18:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Хорватія — Бельгія 0:0
Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич (Маєр, 90+2) — Крамарич (Пашалич, 64), Лівая (Петкович, 64), Перішич.
Бельгія: Куртуа — Дендонкер (Тілеманс, 72), Альдервейрельд, Вертонген — Меньє (Е. Азар, 88), Вітсель, де Брюйне, Кастань — Троссар (Т. Азар, 58), Мертенс (Лукаку, 46), Карраско (Доку, 72).
Попередження: Дендонкер.